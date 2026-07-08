Turisti koji ovog leta planiraju posetu slikovitom mestu Varena na jezeru Komo trebalo bi da obrate posebnu pažnju na nova pravila ponašanja. Lokalne vlasti odlučile su da uvedu strože mere kako bi očuvale izgled mesta i omogućile stanovnicima mirniji svakodnevni život, a među njima je i zabrana šetnje bez majice ili u kupaćem kostimu van prostora namenjenih za kupanje.

Varena, ribarsko mesto sa oko 650 stanovnika, poslednjih godina beleži veliki rast broja posetilaca, zbog čega su vlasti odlučile da uvedu dodatna ograničenja. Kako prenosi The Guardian, kupaći kostimi i boravak bez majice ubuduće su dozvoljeni isključivo na plažama uz jezero ili tokom vožnje čamcem, dok su u ulicama, trgovima, prodavnicama, restoranima i drugim javnim mestima takav način odevanja zabranjeni.

Za one koji prekrše nova pravila predviđene su novčane kazne u iznosu od 50 do 200 evra.

Pored toga, uvedena su i ograničenja za organizovane turističke posete. Grupe sada mogu da broje najviše 25 osoba, kako bi se izbegle gužve u uskim popločanim ulicama, dok je turističkim vodičima zabranjena upotreba zvučnika tokom obilaska mesta.

Gradonačelnik Varene Mauro Manconi izjavio je da selo sa zadovoljstvom dočekuje veliki broj gostiju iz celog sveta, ali da masovni turizam ne sme da ugrozi kvalitet života ljudi koji u njemu žive.

Nova pravila stupila su na snagu pre nekoliko dana, a prema prvim reakcijama, većina stanovnika podržava ovu odluku. Posebno ističu da je uvođenje pravila o prikladnom odevanju bilo neophodno.

Jedan vlasnik prodavnice rekao je za Mediasetov TGCom24 da na plažama svako može da se oblači kako želi, ali da se prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili šetnje centrom mesta očekuje primerena odeća.

Sličnog mišljenja je i drugi meštanin, koji smatra da je odluka razumna, uz napomenu da će njen uspeh zavisiti od doslednog sprovođenja propisanih mera.

Varena nije jedina italijanska destinacija koja pokušava da ublaži posledice masovnog turizma. Poslednjih godina sve više gradova uvodi pravila sa ciljem očuvanja javnog reda i zaštite lokalnih zajednica.

Gradonačelnik Sorenta je još 2022. godine šetnju u kupaćem kostimu i bez majice ocenio kao neprimereno ponašanje koje narušava ugled grada, nakon čega su uvedene novčane kazne za takve prekršaje.

U luksuznom Portofinu su 2023. godine uvedene takozvane „zone bez zadržavanja“, a turistima je ograničeno duže zadržavanje na pojedinim lokacijama kako bi se sprečile gužve i olakšalo kretanje kroz grad, piše Index.