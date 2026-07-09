Odluka je usledila nakon hapšenja dve osobe osumnjičene za odavanje poverljivih informacija ruskom agentu, preneo je Rojters.

Prema navodima tužilaštva, glavni osumnjičeni je bivši oficir italijanskih karabinjera, dok je još pet osoba pod istragom.

Tajani je naveo da ruski zvaničnici moraju da napuste Italiju u roku od tri dana, optuživši Moskvu da protiv Italije i Zapada koristi "hibridne alate" i da sprovodi neprihvatljivo mešanje koje ugrožava nacionalnu bezbednost.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će odgovoriti na odluku italijanskih vlasti, prenosi Tanjug.