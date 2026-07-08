Trka Tiramisù Run se održava u okviru čuvenog Tiramisù World Cupa.

Biće održana 11. oktobra 2026. godine i duga je 10,1 kilometar. Ruta prolazi kroz istorijski centar Treviza, preko srednjovekovnih ulica, trgova i gradskih zidina.

U pitanju nije takmičarska trka već rekreativni događaj otvoren za sve starije od 16 godina, pa nije potrebna atletska licenca niti takmičarski lekarski pregled. Cilj je da učesnici uživaju u trčanju i atmosferi, a ne da jure rezultat.

Start i cilj nalaze se na Viale Bartolomeo d'Alviano, a organizatori očekuju veliki broj domaćih i stranih učesnika. Kotizacija iznosi 18 evra u pretprodaji, odnosno 22 evra pred samu trku.

Trka se održava tokom završnog dana Tiramisù World Cupa, međunarodnog takmičenja na kojem amateri iz celog sveta pripremaju svoju verziju čuvenog italijanskog deserta, tiramisua. Polufinale i finale Svetskog prvenstva održavaju se upravo 11. oktobra u Trevizu.

Svaki učesnik koji stigne do cilja trke koja promoviše takmičenje u pravljenju tiramisua, dobiće sveže pripremljen tiramisu..

Na društvenim mrežama i u medijima često se pominje "neograničeni tiramisu", ali organizatori u zvaničnim informacijama garantuju desert za sve finišere, dok će tokom manifestacije biti organizovane degustacije i brojni gastronomski sadržaji, piše lamezzadetreviso.