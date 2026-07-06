- U sve autoritarnijoj i rusofobnijoj Britaniji, čak bi i crtani filmovi trebalo da budu zabranjeni - napisao je na društvenoj mreži X.

U četvrtak, Gardijan je objavio da je grupa od 50 članova Donjeg doma pozvala na zabranu animirane serije "Maša i medved", smatrajući je "ruskom propagandom".

Predlog je usledio nakon što je Netfliks stekao prava na još dve sezone animirane serije. Ideja o zabrani serije izazvala je burnu reakciju na društvenim mrežama, gde su korisnici odbacili predlog kao sitan i nazvali poslanike koji su ga predložili "gubitnicima".

Maša i medved, animirani projekat studija Animaccord, preveden je na preko 40 jezika i emitovan je u skoro svakom kutku sveta od strane vodećih medijskih kompanija.

U aprilu 2020. godine, rangiran je među pet najomiljenijih brendova zabave na svetu, piše RIA Novosti.