Ministarstvo odbrane je u ponedeljak saopštilo da je ruski mornarički patrolni avion tipa „Bear F“ u više navrata prilazio britanskoj udarnoj grupi nosača aviona u Norveškom moru u „nesigurnom i neprofesionalnom“ manevru krajem prošle nedelje.

Navodi se da je ruski avion izbacio veliki broj sonarnih plutača koji mogu da deluju kao podvodni mikrofoni za pronalaženje i praćenje podmornica - u neposrednoj blizini nosača aviona HMS Prince of Wales.

Presreli ih britanski lovci F-35

Ruske avione su presreli i ispratili britanski lovci F-35 sa nosača aviona 2. jula. HMS Prince of Wales - jedan od dva britanska nosača aviona - prvi je evropski nosač aviona koji sprovodi NATO operacije vazdušne odbrane sa avionima F-35, piše Politiko.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je Britanija po prvi put preuzela komandu nad specijalnim snagama NATO-a, koje Ministarstvo odbrane opisuje kao „ vrh koplja“ NATO timova za brzu intervenciju i koje su „sposobne da budu raspoređene bilo gde u svetu u roku od nekoliko dana“.

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