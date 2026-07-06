Evropska komisija predstaviće članicama Evropske unije pisanu preporuku da je Srbija spremna za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i preporučiće da se ovaj klaster otvori tokom jula, preneli su danas mediji pozivajući se na pouzdane izvore u Briselu.

Kako dodaju izvori, preporuka će se naći na dnevnom redu sastanka ambasadora članica EU, zakazanog za 8. jul. Evropska komisija će pozitivno oceniti izmene spornih pravosudnih zakona usvojenih krajem juna, rekli su oni.

Isitče se da je ovo bila glavna tema sastanka predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, francuskog predsednik Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca sa predsednikom Republike Srbije Aleksandarom Vučićem na samitu u Crnoj Gori.

Međutim, u komentarima na društvenim mrežama možemo videti ocenu da dok zvanični Brisel hoće da otvori Klaster 3, blokaderi to uporno pokušavaju blokiraju.

Za glasilo iz hrvatsko ovo je "nadrealna vest"

Podsetimo, hrvatsko glasilo dobro poznato po podršci blokaderima i antisrpskoj retorici nije krilo frustraciju krajem juna nakon saznanja o čemu razgovarali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc sa predsednikom Republike Srbije Aleksandarom Vučićem na samitu u Crnoj Gori. Iako tada nije bilo precizirano da je reč o otvaranju klastera 3, hrvatsko glasilo tada je istaklo da se razgovaralo o mogućnosti da "Beograd bude nagrađen" povodom usklađivanja zakona sa zakonima u EU.

Već u naslovu hrvatsko glasilo istako je da je ovo "nadrealna situacija", jer po njihovom mišljenu Srbija ne bi trebala da bude nagrađena.

Međutim, ovaj izliv frustaracije koji stiže iz Hrvatske nije samo u činjenici da ne žele Srbiju u Evropskoj uniji, frustacija je pre svega izazvana samim odnosom evropskih lidera prema Vučiću.

Naime, u trenutku dok se vodi brutalna blokaderska kampanja, koja želi da predstavi Aleksandra Vučića kao nekoga ko nema podršku Evrope, a blokadere kao "proevropske" igrače, vidimo da najveći evropski lideri, Ursula fon der Lajen, Emanuel Makron i Fridrih Merc daju nesumnjivu podršku upravo Vučiću na evropskom putu Srbije.

Činjenica da Vučića veoma cene i poštuju najviši evropski lideri je svakako udarac za raznorazne "piculiće" kako u Srbiji, tako i u susednoj Hrvatskoj, pa nije ni čudo što je ova jasna podrška Vučiću, hrvatima i blokaderima tako teško pada i zašto žele da blokiraju planove Brisela za otvaranje Klastera 3.