

Davno zaboravljeni grad star 1.600 godina otkriven je u pustinji u Egiptu.

Otkriveni grad bio je deo Vizantijskog carstva

U gradu starom oko 1.600 godina, pronađene su dobro očuvane stražarske kule, bazilika, brojni artefakti i hrišćanski simboli.

Impresivno otkriće odlično očuvanog grada iz vizantijskog perioda, kao i 18 drevnih grobnica u blizini Aleksandrije, objavilo je u subotu egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta.

Prema navodima ministarstva, novootkriveni grad poznat kao Četvrti centar (Fourth Center) nalazi se u oazi Dakhla, u zapadnoj egipatskoj pustinji. U njemu su pronađeni javni trgovi, bazilikalna crkva i dve stražarske kule, što potvrđuje da je nekada bio deo Vizantijskog carstva.

Pronađeno je 18 novih grobnica

Istovremeno, arheolozi su došli do još jednog značajnog otkrića – na lokalitetu Marina el-Alamein, oko 100 kilometara zapadno od Aleksandrije, pronađeno je 18 novih grobnica.

Od toga je 11 uklesano u stenu na prosečnoj dubini od osam metara, dok je sedam izgrađeno od krečnjaka na površini. Time je ukupan broj do sada otkrivenih grobnica na ovom lokalitetu porastao na 48.

Najnovija otkrića u oazi Dakhla i na lokalitetu Marina el-Alamein deo su nastojanja egipatskih vlasti da dodatno podstaknu turizam, jednu od najvažnijih privrednih grana zemlje i značajan izvor deviznih prihoda.

Stručnjaci ističu da novootkriveni grad pruža dragocen uvid u svakodnevni život stanovnika pre više od 16 vekova.

Grad je bio planski izgrađen

Objašnjeno je da je grad bio planski izgrađen, sa mrežom ulica koje se pružaju u pravcu sever–jug i ukrštaju sa ulicama koje vode istok–zapad.

Bazilika iz sredine četvrtog veka nalazi se na uzvišenom delu grada i dominira glavnim ulicama, dok su stražarske kule podignute na obodima stambenih četvrti, najverovatnije radi zaštite naselja. Oaza Dakhla, koja se nalazi u egipatskoj provinciji Nova dolina, nalazi se na UNESCO-voj Tentativnoj listi i korak je bliže dobijanju statusa lokaliteta svetske baštine.

Istraživači su otkrili i masivno utvrđenje sa debelim odbrambenim zidovima, kao i nizove kuća sa prijemnim prostorijama i karakterističnim zasvođenim krovovima.

Među pronađenim građevinama posebno se izdvaja kuća za koju se veruje da je pripadala Tisosu, đakonu lokalne crkve. Arheolozi smatraju da je upravo ta kuća služila kao mesto bogosluženja pre nego što je izgrađena velika bazilika.

Predmeti iz svakodnevnog života i statua sfinge

Tokom iskopavanja pronađene su i peći za pečenje hleba, kuhinje, kameni alati za mlevenje žita, kao i izuzetno očuvani bronzani novčići sa likovima vizantijskih careva, latinskim natpisima i hrišćanskim simbolima.

Pronađena je i velika količina zlatnih novčića iz vremena vladavine rimskog cara Konstancija II, koji je vladao od 337. do 361. godine, navedeno je u saopštenju Ministarstva turizma i antikviteta.

Arheolozi su u gradu otkrili i oko 200 ulomaka keramike, poznatih kao ostrakoni, koji su u antičko doba služili kao materijal za pisanje. Na mnogim pronađenim fragmentima nalaze se natpisi koji svedoče o poslovnim transakcijama i drugim aspektima svakodnevnog života tadašnjih stanovnika.

Na arheološkom lokalitetu Marina el-Alamein, oko 100 kilometara zapadno od Aleksandrije, istraživači su pronašli i keramičke posude, uljane lampe, kao i druge predmete. Među najznačajnijim nalazima nalazi se granitni sarkofag sa ljudskim skeletnim ostacima, izjavila je rukovoditeljka arheološke misije Eman Abdel-Kalik.

U neposrednoj blizini sarkofaga otkrivena je i statua sfinge izrađena od gipsa, piše Nypost.