Predsednici Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, nastaviće razgovore u bliskoj budućnosti, izjavio je danas novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zaista, i predsednik Putin i predsednik Tramp razumeju da će se njihovi kontakti nastaviti u bliskoj budućnosti", rekao je Peskov, komentarišući izveštaje da su se ruski i američki lideri navodno složili da održe telefonski razgovor nakon što se Tramp sastane sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a, prenosi agencija TASS.

Razgovor predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u subotu uveče bio je dobra prilika da se na najvišem nivou prenese stav Moskve o tome da se Kijev i Evropa opredeljuju za eskalaciju, ocenio je Peskov.

"Predsednik Tramp, predsednik SAD, ima prilično dosledan stav i sve, reklo bi se, izmišljotine o tome da on navodno poput vetrokaza menja svoje mišljenje, naravno, nisu tačne. On je dosledan i uveren u sopstveno razumevanje onoga što se dešava. Ali, što je najvažnije, otvoren je da od Putina sasluša informacije koje mu se prenose", rekao je Peskov.

On je odbio da komentariše Trampovu reakciju na izjave Rusije.

"Verovatno nije prikladno da govorimo o Trampovoj reakciji. Ovo pitanje možete da uputite našim kolegama u (američkoj) administraciji, Beloj kući", savetovao je portparol ruskog predsednika zapadnom novinaru.

Ranije su mediji, pozivajući se na neimenovani izvor, objavili da će Tramp verovatno kontaktirati Putina nakon sastanka sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim u Ankari, gde se održava samit NATO-a.