Monstruozna poruka "Ubij Srbina, izvadi mu organe, jer su mačke gladne" osvanula je u Slavonskom brodu u Hrvatskoj.

U okolini Zadra nedavno su osvanuli grafiti sa pretnjama Srbima novom „Olujom“, ispisano je ustaško slovo „U“, kao i poruke koje veličaju Ante Pavelića.

Istovremeno, na koncertu Tompsona u Zaprešiću ponovo se čuo poklič „Za dom spremni“, pa se postavlja pitanje sa kakvim kredibilitetom hrvatski političari govore o ljudskim pravima i demokratskim standardima u drugim državama, dok u samoj Hrvatskoj veličaju nacističku ideologiju.