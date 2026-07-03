„Uzgred, pozdravljam trend da se u budućnosti o njoj govori kao o 'Britaniji', bez dela 'Velika'. To mi se nekako sviđa. Nametnuli su svoje iluzije o veličini celom svetu, ali to ne znači da moramo da se s tim složimo“, rekao je senator.

Prema njegovim rečima, Britanija je „jedinstvena“ zemlja u mnogim aspektima.

„Kada sam radio u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope pre više od 15 godina, često sam primećivao kako Britanci pokušavaju da razgovaraju o prirodi ruskog političkog sistema, posebno o tome kako se ovde održavaju predsednički izbori. Uvek sam pokušavao da podsetim naše britanske kolege da oni nemaju proceduru poput izbora šefa države jer je ta pozicija nasledna; to je monarhija.

Imaju pravo na to, ali onda moraju da shvate da nemaju pravo da razgovaraju o tome šta se dešava u drugim zemljama jer druge zemlje imaju pravo da odrede kako da organizuju svoje političke sisteme“, primetio je senator.