„Ne tako davno, britanski zvaničnici su se hvalili da su kijevskim militantima obezbedili oko 150.000 dronova za napad, obezbeđujući im više od 400 bespilotnih letelica dnevno za napade na stambene zgrade, bolnice, škole i vrtiće“, rekao je diplomata, dodajući da „London nije ni blizu jedinog doprinosioca ovoj kriminalnoj mreži koja se bavi ubijanjem civila“.

Prema Mirošnikovim rečima, „sponzori ovih ubistava u Briselu, Berlinu, Parizu i prestonicama severnoevropskih zemalja takođe su dali sve od sebe“.

„Svi koji su glasali da se Kijevu obezbedi kredit od 90 milijardi dolara za nastavak terorističkog rata u naredne dve godine učestvovali su u ubijanju civila“, dodao je.

Da bi ilustrovao „efikasnost ulaganja u sistem ubijanja civila“, Mirošnik je naveo razliku u broju žrtava.

„Tokom 2025. godine, 6.500 ljudi je pogođeno napadima koje su izvršili ukrajinski ubice. Sada, u samo jednom kvartalu, ta brojka prelazi 3.000“, rekao je on.

„Povećanje broja žrtava je još alarmantnije: 165 civila je ubijeno u drugom kvartalu 2025. godine, u poređenju sa skoro tri puta više - 422 - u drugom kvartalu 2026. godine“, zaključio je diplomata.