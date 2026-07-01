Evropska unija nastoji da u što kraćem roku postigne sporazume sa Velikom Britanijom o unapređenju odnosa nakon Bregzita i očekuje da promena na čelu britanske vlade neće usporiti pregovore, objavio je danas Politiko.

Prema navodima evropskih diplomata i zvaničnika upoznatih sa razgovorima, Brisel želi da sa novom britanskom administracijom u narednim nedeljama finalizuje dogovore o sanitarnim i fitosanitarnim pravilima za trgovinu prehrambenim proizvodima, povezivanju sistema trgovine emisijama ugljen-dioksida i programu mobilnosti mladih.

Kako se navodi, cilj Evropske komisije je da se postigne konkretan napredak pre letnje pauze, čime bi bio nastavljen proces obnove odnosa između EU i Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanski pregovarači poručuju da su bliži odnosi sa Evropskom unijom od izuzetnog značaja u aktuelnim međunarodnim okolnostima i da postoji obostrana spremnost za nastavak pregovora uprkos političkim promenama u Londonu.

Prema oceni evropskih zvaničnika, dogovor u navedenim oblastima mogao bi da olakša trgovinu, smanji troškove za privredu i dodatno unapredi saradnju između dve strane posle Bregzita, napominje medij.