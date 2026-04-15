Lider stranke Tisa, Peter Mađar, koja je odnela pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, izneo je stav koji je izazvao pažnju javnosti, a odnosi se na odnos te zemlje prema Ukrajini i Evropskoj uniji.

Kako prenosi Blumberg, Mađar očekuje da bi aktuelni premijer Viktor Orban mogao da povuče veto na zajam Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra namenjen Ukrajini, ali tek nakon što se ponovo uspostavi normalan protok nafte kroz naftovod Družba.

On je naveo da bi nastavak isporuke nafte mogao biti ključni uslov za promenu Orbanove politike prema ovom pitanju.

Mađar je ranije priznao da Mađarska i dalje nije u poziciji da se odrekne isporuka nafte iz Rusije, što dodatno komplikuje energetsku i političku situaciju u zemlji.

Istovremeno, ukrajinski portal STRANA.ua ocenjuje da bi stav Petera Mađara o zavisnosti od ruskog gasa mogao otežati odnose i dijalog između Budimpešte i Kijeva.

Ova pitanja otvaraju novu dimenziju političkih i ekonomskih odnosa u regionu, posebno u kontekstu energetske zavisnosti i podrške Ukrajini.