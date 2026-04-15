Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se mir i stabilnost mogu očuvati isključivo ukoliko država poseduje dovoljnu snagu, naglašavajući da je jačanje bezbednosnog sistema ključni preduslov za očuvanje sigurnosti.

U tom kontekstu, najavio je dodatno jačanje Vojske Srbije kroz konkretne poteze koji slede u narednom periodu.

Vučić je istakao da će u narednim danima biti potpisani veliki i izuzetno važni ugovori koji se odnose na nabavku novog naoružanja i vojne opreme, čime će se dodatno unaprediti kapaciteti oružanih snaga.

Posebno je naglasio očekivanja kada je reč o domaćoj proizvodnji, navodeći da očekuje nagli i snažan rast u sektoru proizvodnje dronova tokom ove godine.

– Očekujem pravu eksploziju u proizvodnji dronova u Srbiji u toku ove godine – poručio je predsednik.

Pored toga, najavio je i značajne promene u načinu funkcionisanja vojske, ističući da će se posebna pažnja posvetiti robotizaciji i digitalizaciji sistema.

Prema njegovim rečima, cilj je da Vojska Srbije dostigne visok nivo interoperabilnosti i operativnih sposobnosti, ne samo u regionalnim okvirima, već i šire.

– Verujem da ćemo uspeti u tome i da ćemo postati jedna od najmodernijih i najoperativnijih armija, ne samo u regionu, već i van njega – zaključio je Vučić.