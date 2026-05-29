Bivši mađarski premijer Viktor Orban uputio je snažnu poruku novoj vlasti u Budimpešti i pozvao aktuelnu vladu premijera Petera Mađara da ni po koju cenu ne odustane od politike neutralnosti kada je reč o ratu u Ukrajini.

Orban je upozorio da Mađarska ne sme da pravi poteze koji bi je približili, kako je naveo, “proratnoj Evropi”.

– Pozivamo mađarsku vladu da se pridržava politike neutralnosti koju je uspostavila prethodna vlada i da ne napravi nijedan korak ka proratnoj Evropi – poručio je Orban.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada Evropska unija pojačava pritisak na države članice zbog nastavka podrške Ukrajini i pitanja njenog približavanja EU.

Aktuelni premijer Peter Mađar ponovio je da Budimpešta neće pristati na otvaranje prvih pristupnih poglavlja za Ukrajinu dok se ne postigne sporazum o pravima mađarske manjine u Zakarpatju.

– Mađarska može da pristane na otvaranje prvog pristupnog poglavlja samo ako se postigne sporazum sa ukrajinskom stranom u vezi sa pravima mađarske manjine u Zakarpatju – rekao je Mađar.

On tvrdi da razgovori između Budimpešte i Kijeva o kulturnim, obrazovnim i jezičkim pravima etničkih Mađara u Ukrajini teku u “ohrabrujućem pravcu”.

Prema njegovim rečima, stručni pregovori sa ukrajinskom stranom još traju i konačan dogovor tek treba da bude postignut.

Tema prava mađarske manjine godinama predstavlja jednu od najvećih tačaka sukoba između Budimpešte i Kijeva.

Mađarska je više puta optuživala Ukrajinu da ograničava prava etničkih Mađara u Zakarpatju, posebno kada je reč o jeziku i obrazovanju.

Nakon pobede na izborima 12. aprila, Peter Mađar je poručio da nova vlada neće prekidati komunikaciju sa Moskvom i da će Budimpešta nastaviti dijalog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

– Niko ne želi proukrajinsku vladu u Mađarskoj – izjavio je tada Mađar.

Takve poruke izazvale su veliku pažnju u evropskim političkim krugovima, posebno zbog sve većih tenzija između Brisela i pojedinih država koje odbijaju potpuno usklađivanje sa politikom prema Rusiji.

Orban je tokom svog mandata često kritikovao evropsku politiku prema Ukrajini i protivio se dodatnom uključivanju Mađarske u sukob.

Njegovo najnovije upozorenje pokazuje da pitanje rata u Ukrajini i dalje ostaje jedno od najosetljivijih političkih pitanja u regionu i unutar same Evropske unije.