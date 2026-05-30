Predsednik Sjedinjenih Amreičkih Država Donald Tramp danas je oštro kritikovao američkog federalnog sudiju Kristofera R. Kupera koji je zabranio njegov projekat renoviranja vašingtonskog Kenedi centra ocenivši da je sudija "mrzitelj i anti-Trampovac".

Tramp je poručio da će Kenedi centar, jedan od najvažniji američkih centara za scenske umetnosti, koji je aktuelni predsednik SAD želeo da zatvori na dve godine zbog temeljnog renoviranja "uskoro biti zatvoren, verovatno zauvek", prenosi AP.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Tramp je izrazio oštro negodovanje zbog odluke sudije Kupera rekavši da je "nemoguće da bude pošteno tretiran", povezujući odluku federalnog sudije sa svojim ranijim porazima, uključujući odbijanje Vrhovnog suda da odobri njegove opsežne carinske tarife.

Samo nekoliko sati nakon Kuperove odluke, Tramp je saopštio da odustaje od renoviranja Kenedi centra i da priprema predaju kontrole nad centrom američkom Kongresu.

Tramp je tvrdio da je Kenedi centar, otvoren 1971. godine i nazvan po ubijenom demokratskom predsedniku Džonu Kenediju "zarđao, truo i pun pacova i buba".

Trampova administracija je najavila da bi radovi na renoviranju Kenedi centra trabalo da počnu u julu ove godine i da će trajati oko dve godine, ali Kuperova presuda za sada obustavlja realizacju tih planova.