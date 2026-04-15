Devet osoba, među njima osmoro dece, ubijeno je danas u pucnjavi u jednoj srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

U incidentu koji se dogodio u provinciji Kahramanmaraš, povređeno je još 13 osoba, od kojih je šest u kritičnom stanju, naveo je on na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Četrnaestogodišnji učenik je danas otvorio vatru na dve učionice u srednjoj školi u Turskoj, u drugoj takvoj pucnjavi u zemlji za dva dana.

Došao je u školu naoružan oružjem za koje se veruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, rekao je guverner pokrajine Kahramanmaras, Mukerem Unluer i dodao da je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira koje je najverovatnije uzeo od oca - bivšeg policajca. Nije jasno da li je napadača ubila policija ili je izvršio samoubistvo.

Prema rečima Čiftčija, reč je o "lično motivisanom incidentu", a okolnosti pucnjave se ispituju. Čiftči je rekao da su šestoro od 13 ranjenih u teškom stanju. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da vlasti sprovode istragu o motivima napada, dok su povređeni prebačeni u bolnice u regionu. On je naveo da je sedam tužilaca angažovano u istrazi o oružanom napadu i da je izdata zabrana objavljivanja informacija o incidentu.

Napad se dogodio dan nakon što je 16 ljudi, uglavnom učenika, ranjeno kada je bivši učenik otvorio vatru u srednjoj školi u obližnjoj pokrajini Šanliurfa.

Napadač je kasnije izvršio samoubistvo. Državni emiter TRT identifikovao je najnovijeg strelca kao Isu Arasa Mersinlija i rekao da je njegov otac priveden na ispitivanje.

Turske vlasti su uvele zabranu emitovanja "traumatičnih" slika sa pucnjave, upozoravajući medijske organizacije da ograniče izveštavanje na izjave zvaničnika. Roditelji su požurili u školu u okrugu Onikisubat u Kahramanmarašu nakon što su čuli izveštaje o oružanom napadu, javila je televizija NTV.