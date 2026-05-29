Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da će ta zemlja ispuniti uslove za pristup sredstvima EU i naglasio da je odluka EU da odblokira 16,4 milijarde evra sredstava za Mađarsku snažan politički signal i potvrdu da je Budimpešta ozbiljna u borbi protiv korupcije. 

Mađar je rekao da je danas vodio pregovore sa Evropskom komisijom isključivo o odmrzavanju sredstava Evropske unije za Mađarsku i da "nijedna druga tema nije bila razmatrana", prenosi MTI. 

Naglasio je da ne postoji "vezaizmeđu oslobađanja mađarskih sredstava u EU i pristupanja Ukrajine EU, ili otvaranja prvog pregovaračkog poglavljakao i da su stručni razgovori između ukrajinske i mađarske strane već u toku. 

Istakao je da je sastavljen predlog od 11 tačaka, koji se uglavnom tiče obrazovnihkulturnih i jezičkih pravai da se čeka da ga ukrajinska strana sprovedekao i da je osnovno ljudsko pravo, u Evropi i drugde, da gde god neko živi kao manjinamože da koristi svoj maternji jezik. 

Mađar je rekao da i dalje ostaje pri svojoj ponudi da ćenakon što se ova pitanja rešebiti srećan da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Ukrajini, po mogućnosti u Zakarpatjuradi političkog dogovora. 

"Spremni smo da otvorimo novo poglavljemislim da je sada vreme da otvorimo novo poglavlje u mađarsko-ukrajinskim odnosima. Želeli bismo da imamo dobre odnose sa svim našim susedima", kazao je Mađar. 