Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da će ta zemlja ispuniti uslove za pristup sredstvima EU i naglasio da je odluka EU da odblokira 16,4 milijarde evra sredstava za Mađarsku snažan politički signal i potvrdu da je Budimpešta ozbiljna u borbi protiv korupcije.

Mađar je rekao da je danas vodio pregovore sa Evropskom komisijom isključivo o odmrzavanju sredstava Evropske unije za Mađarsku i da "nijedna druga tema nije bila razmatrana", prenosi MTI.

Naglasio je da ne postoji "veza" između oslobađanja mađarskih sredstava u EU i pristupanja Ukrajine EU, ili otvaranja prvog pregovaračkog poglavlja, kao i da su stručni razgovori između ukrajinske i mađarske strane već u toku.

Istakao je da je sastavljen predlog od 11 tačaka, koji se uglavnom tiče obrazovnih, kulturnih i jezičkih prava, i da se čeka da ga ukrajinska strana sprovede, kao i da je osnovno ljudsko pravo, u Evropi i drugde, da gde god neko živi kao manjina, može da koristi svoj maternji jezik.

Mađar je rekao da i dalje ostaje pri svojoj ponudi da će, nakon što se ova pitanja reše, biti srećan da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Ukrajini, po mogućnosti u Zakarpatju, radi političkog dogovora.