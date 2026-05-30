Preliminarni nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravlje (HZJZ) pokazali su da se bakterija legionela nalazi u delu sistema za toplu vodu.

Iz HZJZ su naveli su da je reč o preliminarnim rezultatima, a da se konačni nalazi analize još čekaju, preneo je Index.hr.

Uprava fakulteta izdala je upozorenje studentima i zaposlenima u kojem ih moli da do daljeg ne koriste tuševe u prostorijama fakulteta, a takođe se preporučuje da se voda iz slavina ne koristi za piće.

Legionela je bakterija koja se nalazi u vodi, a može da se razmnožava u sistemima tople vode, klima uređajima, rashladnim tornjevima, tuševima i džakuzijima.

Bakterija izaziva legionarsku bolest, oblik upale pluća.

Prenosi se udisanjem sitnih kapljica vode, aerosola, koje sadrže bakteriju i ne prenosi se pijenjem vode, a u većini slučajeva niti s čoveka na čoveka.

Kod zdravih osoba, infekcija može da bude blaga ili izostane, ali kod starijih ljudi, pušača, hroničnih bolesnika i osoba oslabljenog imuniteta može da izazove upalu pluća koja zahteva bolničko lečenje.