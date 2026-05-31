Dve osobe zadobile su teže telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u centru Novog Pazara, u Ulici Stevana Nemanje, u blizini Autobuske stanice.

Prema informacijama, do nesreće je došlo u sudaru autobusa i motocikla, a tom prilikom povređena su dva lica.

Na mesto događaja odmah su upućene ekipe hitne pomoći, koje su povređene transportovale u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Kako saznaju mediji, lekari su kod oba povređena lica konstatovali teže telesne povrede, ali se trenutno nalaze van životne opasnosti.

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.