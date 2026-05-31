Samsung u One UI 9 sistemu menja način na koji korisnici isključuju ili restartuju Galaxy telefon. Iako na prvi pogled može delovati neobično, nova verzija sistema tražiće unos PIN koda, lozinke ili šablona pre nego što uređaj zaista bude ugašen ili ponovo pokrenut, prenosi Sammobile.

Ova promena deo je šireg jačanja bezbednosnih funkcija u One UI okruženju. Samsung je ranije ovog meseca pokrenuo One UI 9 Beta Program, zasnovan na Android 17 sistemu, a korisnici Galaxy S26 serije u šest zemalja već mogu da testiraju novu verziju softvera.

One UI 9 traži PIN pre gašenja Galaxy telefona

Promena funkcioniše jednostavno. Kada korisnik pritisne i zadrži bočni taster, meni za isključivanje telefona otvara se kao i ranije. Međutim, kada dodirne Power off ili Restart, sistem traži proveru preko PIN koda, lozinke ili šablona zaključanog ekrana.

Samsung nije zaključao samo ulazak u meni za gašenje, već samu radnju isključivanja i restartovanja uređaja. Još zanimljivije je to što korisnik neće moći lako da izađe iz tog menija i vrati se na početni ekran bez provere identiteta. Ako ne unese ispravnu zaštitu, telefon ostaje zaglavljen u Power off meniju dok se uređaj ne otključa.

Ovakvo rešenje ima smisla u slučaju krađe ili gubitka telefona. Ako neko otme Galaxy uređaj dok je otključan, neće moći odmah da ga isključi i tako spreči praćenje, povezivanje sa mrežom ili druge zaštitne mehanizme. Pokušaj gašenja praktično će zaključati uređaj i blokirati dalji pristup sistemu.

Funkcija je trenutno dostupna u drugoj One UI 9 beta nadogradnji. Za sada nije sigurno da li će je Samsung zadržati u finalnom izdanju ili će je izmeniti na osnovu reakcija korisnika. Ako ostane deo finalne verzije, biće to jedna od praktičnijih bezbednosnih promena za Galaxy telefone.