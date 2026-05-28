Mađarski premijer Peter Mađar poručio je da njegova zemlja neće podržati ulazak Ukrajine u Evropsku uniju bez prethodnog sporazuma koji bi garantovao prava mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatje.

On se oštro usprotivio pokušajima ubrzanog prijema Ukrajine u Evropsku uniju i naglasio da Kijev mora da prođe kompletnu proceduru kao i sve druge države kandidati.

Ovakav stav Budimpešte dodatno komplikuje evropski put Ukrajine, posebno u trenutku kada iz samog Brisela stižu procene da je planirani ulazak Kijeva u EU do 2027. godine praktično nemoguć.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos prethodno je ocenila da su očekivanja Ukrajine o brzom prijemu u Evropsku uniju „potpuno neizvodljiva“.

Zakarpatje, oblast na zapadu Ukrajine, godinama je predmet sporova između Budimpešte i Kijeva zbog pitanja jezika, obrazovanja i prava mađarske manjine.

Mađarska vlast već dugo optužuje ukrajinske institucije da ograničavaju prava etničkih Mađara, dok Budimpešta insistira da bez rešavanja tog pitanja neće biti podrške za ključne evropske odluke vezane za Ukrajinu.

Ova poruka dolazi u trenutku kada Evropska unija pokušava da pronađe jedinstven stav oko budućnosti Ukrajine i njenog evropskog puta, ali sve više država članica otvoreno upozorava da bi ubrzano proširenje moglo da izazove ozbiljne političke i ekonomske posledice unutar same Unije.