SAD su spremne za nove napade na Iran ukoliko ne bude dogovora

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum.

Hegset je na forumu Šangri-La za lidere odbrane, vojsku i diplomate rekao da su SAD "više nego sposobne" za takvu opciju i da su njihove zalihe naoružanja "više nego dovoljne", ističući da je zemlja u "veoma dobroj poziciji", prenosi Rojters.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države nisu okrenule leđa Azijsko-pacifičkom regionu uprkos tekućem sukobu sa Iranom. "Možemo da radimo dve stvari istovremeno. Pojačavamo našu odbrambenu industrijsku bazu kako bismo uskoro proizvodili dva, tri ili četiri puta više municije", rekao je Hegset.

Teheran u kontaktu sa Vašingtonom, sporazum još nije potpuno završen

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je sinoć da su Vašington i Teheran i dalje u kontaktu povodom postizanja mirovnog sporazuma, ali da memorandum o razumevanju između dve zemlje još nije u potpunosti završen.

"Dok vam govorim, razmena poruka je, naravno, u toku, ali nije postignut konačan dogovor", rekao je Bagei iranskoj državnoj televiziji, prenosi iranska televizija Pres. Bagei je rekao da će budućnost Ormuskog moreuza zavisiti od Omana i Irana, između kojih se moreuz nalazi, jer obe zemlje imaju plan za upravljanje tim plovnim putem.

"Iran i Oman, kao dve odgovorne zemlje, moraju usvojiti mehanizme koji čuvaju i njihove nacionalne interese i bezbednost kao priobalnih zemalja, a takođe i uveriti međunarodnu zajednicu da se plovidba ovom rutom odvija bezbedno", kazao je Bagei.

Azizi: Rusija i Kina će uživati povoljne uslove za prolaz kroz Ormuski moreuz

Rusija i Kina će uživati povoljne uslove za prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je šef Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi.

„Države koje su nam strateški važne, uključujući Kinu i Rusiju, nastaviće da uživaju poseban tretman i povoljne uslove kad je reč o pitanjima vezanim za Ormuski moreuz“, rekao je on za RIA Novosti.

Azizi je naglasio da su i Moskva i Peking uvek podržavali Teheran, sarađivali sa njim i ostajali bliski u najtežim vremenima. Iz tog razloga, prema njegovim rečima, te dve zemlje će imati povoljne uslove u organizovanju plovidbe i tranzita kroz Ormuski moreuz, kako za trgovačke brodove tako i za tankere.

