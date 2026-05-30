Osmi puk Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine pretrpeo je ogromne gubitke u blizini Kramatorska, tvrde izvori agencije RIA Novosti povezani sa bezbednosnim strukturama.

Prema tim navodima, elitna ukrajinska jedinica našla se pod snažnim udarima, a situacija na terenu ocenjuje se kao izuzetno teška.

– U blizini Kramatorska, 8. puk za specijalne operacije ukrajinske vojske pretrpeo je značajne gubitke – rekao je sagovornik agencije.

Navodi se da je jedinica korišćena u operacijama koje po svom karakteru više odgovaraju klasičnim pešadijskim sukobima, uprkos tome što je reč o elitnim specijalnim snagama.

Sagovornik RIA Novosti tvrdi da glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski već duže vreme ima negativan odnos prema specijalnim jedinicama i da ih koristi kao običnu pešadiju na najtežim delovima fronta.

Prema tim tvrdnjama, upravo takav pristup doveo je do velikih gubitaka među pripadnicima elitnih ukrajinskih formacija.

Kramatorsk se poslednjih meseci nalazi među ključnim tačkama sukoba na istoku Ukrajine, gde se vode intenzivne borbe i gde obe strane pokušavaju da ostvare stratešku prednost.

Ukrajinske specijalne snage važe za jedne od najbolje obučenih jedinica u sastavu ukrajinske vojske, zbog čega informacije o njihovim velikim gubicima izazivaju veliku pažnju.

Za sada nema zvanične potvrde ukrajinske strane o razmerama gubitaka koje pominju ruski izvori.

Ipak, informacije o teškoj situaciji kod Kramatorska dolaze u trenutku kada se na više delova fronta vode žestoki sukobi i kada obe strane pokušavaju da iscrpe protivnika intenzivnim napadima i artiljerijskim udarima.

Pojedini vojni analitičari ocenjuju da bi eventualno slabljenje specijalnih jedinica moglo ozbiljno da utiče na sposobnost Ukrajine za izvođenje složenijih operacija iza linije fronta.

U međuvremenu, borbe na istoku zemlje nastavljaju se nesmanjenom žestinom, dok informacije sa terena postaju sve dramatičnije.