Medvedev je napisao na platformi Maks, povodom napada ukrajinskog drona na turbinu nuklearne elektrane u Zaporožju, da bi uništenje turbine ili reaktora te nuklearke dovelo do "novog Černobilja", preneo je TASS.



Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov je ranije danas saopštio da je ukrajinski borbeni dron udario u turbinsku zgradu bloka 6 nuklearke Zaporožje i eksplodirao.



U međuvremenu, pres služba elektrane je saopštila da u incidentu nije bilo povređenih, niti kritične štete, kao i da nisu zabeleženi tehnološki poremećaji, a da je nivo zračenja normalan.

Dogovor Rusije i Indije uništio Trampove planove

Rusija i Indija vode pregovore o mogućnosti organizovanja proizvodnje izvozne verzije lovca pete generacije Su-57E na indijskoj teritoriji, što bi moglo da predstavlja jedan od najvećih vojno-industrijskih projekata između dve zemlje u poslednjih nekoliko decenija.

Ruska Federalna služba za vojno-tehničku saradnju saopštila je tokom Međunarodnog foruma o bezbednosti da Moskva nudi Nju Delhiju mogućnost lokalne proizvodnje savremenog višenamenskog lovca Su-57E.

– Rusija predlaže organizovanje proizvodnje aviona Su-57E u Indiji. Konsultacije sa partnerima trenutno su u toku – navedeno je u saopštenju.

Ova vest dolazi u trenutku kada Indija ubrzano modernizuje svoje vazduhoplovstvo usled rastućih bezbednosnih izazova u Aziji i dugogodišnjih tenzija sa Pakistanom.