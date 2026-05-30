Rusija je razvila jake odnose sa Kinom i nadmašuje Sjedinjene Države i u strateškom i u taktičkom oružju, rekao je bivši analitičar CIA Rej Mekgavern, prenosi agencija RIA Novosti.

"Nismo mogli ni da zamislimo da će Rusija i Kina biti toliko bliske – nikada nisu bile bliže. To je postalo jasno kada je Putin prošle nedelje otišao kod Si Đinpinga. To je tektonski pomak", primetio je.

Mekgavern je takođe naglasio da predsednik SAD Donald Tramp greši kada naziva američke oružane snage najmoćnijim na svetu – to više nije slučaj.

"Rusi ne samo da nas nadmašuju u oružanim snagama, već imaju i takvu nuklearnu moć odvraćanja da je jednostavno nezaustavljiva. A to su postigli zato što Bajden, Obama i svi ostali jednostavno nisu želeli da razgovaraju sa Rusijom", objasnio je stručnjak.

Rusija modernizuje svoju nuklearnu moć odvraćanja od početka 2000-ih, kada su se SAD povukle iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je napomenuo ranije da je hipersonična raketa srednjeg dometa "kinžal", koja se koristi u Specijalnoj vojnoj operaciji, u upotrebi od 2017. godine. Njeno usavršavanje se nastavlja, uključujući poboljšanu preciznost sa nenuklearnim bojevim glavama.

Rad na bespilotnom podvodnom letelici "posejdon" i krstarećoj raketi globalnog dometa "burevesnik" je takođe skoro završen. Raketa "orešnik", koja može biti naoružana nuklearnim bojevim glavama, nalazi se na borbenom dežurstvu od prošle godine.