Stručnjaci su počeli da procenjuju štetu od napada ukrajinskih oružanih snaga dronom na turbinsku salu bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane (ZNPP), izjavila je danas direktorka za komunikacije u nuklearki Jevgenija Jašina.

“Procena štete je počela, a ona je beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti“, rekla je Jašina, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema njenim rečima, takvi napadi stvaraju dodatne rizike za infrastrukturu nuklearnog objekta i osoblje koje obezbeđuje njegov bezbedan rad.

Jašina je dodala da nakon napada ukrajinskih oružanih snaga Zaporoška nuklearna elektrana radi normalno, dok su svi bezbednosni parametri pod kontrolom.

Podsetimo, generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov je ranije danas saopštio da je ukrajinski borbeni dron udario u turbinsku zgradu bloka 6 nuklearke Zaporožje i eksplodirao.

U međuvremenu, pres služba elektrane je saopštila da u incidentu nije bilo povređenih niti kritične štete, kao i da nisu zabeleženi tehnološki poremećaji, a nivo zračenja je normalan.

Generalni direktor državne korporacije "Rosatom" Aleksej Lihačov, izjavio je da su ukrajinske snage dronom-kamikazom pogodile zgradu mašinske sale šestog energo-bloka nuklearne elektrane "Zaporožje", nakon čega je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povređen. Ovo je prvi ciljani napad na objekat NE "Zaporožje", a Lihačov je naglasio da ukrajinski militanti prelaze granice zdravog razuma.

"Ukrajinske oružane snage više puta prelaze ne samo crvene linije, već i granice zdravog razuma. Šta bismo sledeće mogli da očekujemo? Direktne udare na turbinu?", izjavio je Lihačov, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima direktora "Rosatoma", glavna oprema nije oštećena, ali je na zidu mašinske sale nastalo oštećenje.

Lihačov je naglasio da je dron bio navođen optičkim vlaknom, što, kako je naveo, isključuje mogućnost da je u pitanju greška.

"Reč je o prvom ciljanom napadu na glavnu infrastrukturu nuklearne elektrane 'Zaporožje' koji je doveo do oštećenja objekta", naglasio je Lihačov i upozorio da ovakve akcije predstavljaju ozbiljan rizik po nuklearnu bezbednost.

Direktorka za odnose sa medijima NE "Zaporožje" Evgenija Jašina, izjavila je da sam napada na objekat nuklearne elektrane pokazuje nepoštovanje principa nuklearne bezbednosti.

O napadu je obaveštena i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), a Lihačov je pozvao međunarodnu zajednicu da ozbiljno shvati udare na nuklearne objekte, upozorivši da bi eventualna eskalacija mogla imati posledice i van granica Rusije i Ukrajine.

"Danas smo korak bliže incidentu koji će verovatno pogoditi čak i one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine", rekao je direktor "Rosatoma".

"Danas je, usled napada bespilotnim letelicama ukrajinskih oružanih snaga, došlo do oštećenja na zidu turbinske sale energetskog bloka broj 6 u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Srećom, nije bilo povređenih niti kritične štete", navodi se u saopštenju na objavljenom na društvenoj mreži Maks.