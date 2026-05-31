Evropska unija je pokrenula ogroman finansijski mehanizam koji će Poljskoj omogućiti da ubrza proces pretvaranja svoje vojske u jednu od najmoćnijih konvencionalnih sila na evropskom kontinentu.

Evropska komisija saopštila je da je prebacila Poljskoj prvu tranšu u okviru programa finansiranja SAFE u iznosu od 6,6 milijardi evra.

Ovo predstavlja prvih 15 odsto od ukupnog paketa teškog čak 43,7 milijardi evra, koliko je Brisel odobrio Poljskoj za potrebe odbrane.

Podsećamo, Donald Tusk poručio je da sve češće ruske provokacije prema Poljskoj, baltičkim državama i Rumuniji moraju konačno da budu ozbiljno shvaćene u NATO.

Novac iz programa SAFE namenjen je za ubrzavanje vojnih investicija, sveobuhvatnu modernizaciju oružanih snaga i jačanje vojno-industrijskog kompleksa.

Ovaj specifični finansijski mehanizam omogućava zemljama Evropske unije da dobiju izuzetno povoljne kredite sa rokom otplate do 15 godina i niskim kamatnim stopama, a Varšava ta sredstva usmerava isključivo u masovnu kupovinu savremenog naoružanja.

Potpisano 40 ugovora: Od borbenih vozila do stotina hiljada granata

Poljska je na račun ovih odobrenih sredstava već potpisala čak 40 ugovora ukupne vrednosti 100 milijardi zlota.

Spisak tehnike i municije koju Varšava kupuje pokazuje ozbiljne razmere militarizacije:

146 borbenih vozila pešadije "Borsuk" (domaći poljski model)

96 samohodnih haubica "Krab" kalibra 155 mm

Preko 1.000 pratećih i pomoćnih vozila za višecevne lansere raketa "Homar-K"

64 samohodna minobacača M120K postavljena na šasiju "Risja" (Rysia)

Stotine hiljada komada artiljerijske municije kalibra 155 milimetara

Ova rekordna ulaganja potvrđuju rešenost Poljske da u potpunosti zameni staru sovjetsku opremu i izgradi odbrambeni bedem na istočnom krilu NATO pakta.