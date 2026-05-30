Rusija i Indija vode pregovore o mogućnosti organizovanja proizvodnje izvozne verzije lovca pete generacije Su-57E na indijskoj teritoriji, što bi moglo da predstavlja jedan od najvećih vojno-industrijskih projekata između dve zemlje u poslednjih nekoliko decenija.

Ruska Federalna služba za vojno-tehničku saradnju saopštila je tokom Međunarodnog foruma o bezbednosti da Moskva nudi Nju Delhiju mogućnost lokalne proizvodnje savremenog višenamenskog lovca Su-57E.

– Rusija predlaže organizovanje proizvodnje aviona Su-57E u Indiji. Konsultacije sa partnerima trenutno su u toku – navedeno je u saopštenju.

Ova vest dolazi u trenutku kada Indija ubrzano modernizuje svoje vazduhoplovstvo usled rastućih bezbednosnih izazova u Aziji i dugogodišnjih tenzija sa Pakistanom.

Novi korak u strateškom partnerstvu Moskve i Nju Delhija

Rusko-indijska vojno-tehnička saradnja traje više od šest decenija i smatra se jednom od najrazvijenijih na svetu. Tokom tog perioda Indija je nabavila ili licencno proizvodila veliki broj sovjetskih i ruskih sistema naoružanja.

Među najvažnijim projektima izdvajaju se proizvodnja lovaca Su-30MKI, tenkova T-90S, automatskih pušaka AK-203, brodskih topovskih sistema AK-630 i različitih vrsta municije.

Upravo zbog tog iskustva Moskva smatra da bi Indija mogla relativno brzo da savlada proizvodnju najsavremenijeg ruskog borbenog aviona.

Prema navodima ruske strane, interesovanje Nju Delhija za nastavak zajedničkih razvojnih i proizvodnih programa ostaje veliko uprkos pritiscima Zapada da Indija smanji vojnu saradnju sa Rusijom.

Šta je Su-57E?

Su-57E predstavlja izvoznu verziju ruskog lovca pete generacije Su-57, koji je razvila kompanija Suhoj.

Avion je projektovan za ostvarivanje prevlasti u vazduhu, ali i za napade na kopnene i pomorske ciljeve. Njegove glavne karakteristike uključuju:

smanjenu radarsku uočljivost (stelt tehnologija),

mogućnost nadzvučnog leta bez dopunskog sagorevanja,

unutrašnje smeštanje naoružanja,

napredne radarske i elektronske sisteme,

sposobnost istovremenog praćenja velikog broja ciljeva.

Su-57E prvi put je predstavljen indijskoj javnosti na vazduhoplovnoj izložbi Aero India 2025, gde je izazvao veliku pažnju stručne i vojne javnosti.

Zašto je Indiji potreban lovac pete generacije?

Indijsko ratno vazduhoplovstvo već duže vreme upozorava da raspolaže manjim brojem borbenih eskadrila od planiranog. Istovremeno, Kina ubrzano povećava broj svojih lovaca pete generacije J-20, dok Pakistan modernizuje flotu uz podršku Pekinga.

Zbog toga se u Nju Delhiju vodi intenzivna rasprava da li:

ubrzati domaći program AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft),

kupiti strani avion pete generacije,

ili kombinovati oba pristupa.

Potencijalna proizvodnja Su-57E u Indiji omogućila bi transfer tehnologije, otvaranje novih radnih mesta i jačanje domaće vazduhoplovne industrije.