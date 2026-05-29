On je u objavi na Fejsbuku naveo da Mađarska najoštrije osuđuje svaki napad koji ugrožava civile i narušava teritoriju i vazdušni prostor suverene države članice EU i NATO-a, prenosi MTI.

"Mađarska izražava solidarnost sa Rumunijom, povređenima želi brz oporavak i podržava potpunu istragu o incidentu”, izjavio je mađarski premijer.

Dron se srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade.

Dve povređene osobe prevezene su u lokalni urgentni centar.