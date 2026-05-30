Rumunija je donela drastičnu odluku protiv Rusije nakon incidenta u kojem je ruski dron udario u stambenu zgradu u gradu Galaci i povredio dve osobe.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan saopštio je da je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen nepoželjnom osobom, dok će generalni konzulat Rusije u tom gradu biti zatvoren.

Odluka je doneta posle hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Rumunije, sazvane nakon što se dron srušio na stambeni blok i izazvao eksploziju i požar u stanu na devetom spratu.

– Sinoć se dogodio težak incident u kojem je dvoje naših državljana povređeno, a Rusija za to snosi punu odgovornost. Ruski generalni konzul u Konstanci proglašen je nepoželjnom osobom, a konzulat u Konstanci biće zatvoren – izjavio je predsednik Rumunije.

Incident je izazvao ogromnu zabrinutost u Bukureštu, gde vlasti upozoravaju da je reč o jednom od najtežih bezbednosnih događaja na teritoriji Rumunije od početka rata u Ukrajini.

Nikušor Dan je otkrio da je o situaciji razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Rumunski predsednik opisao je napad kao „najozbiljniji sigurnosni incident koji se dogodio na rumunskoj teritoriji od početka ruskog rata protiv Ukrajine“.

Rute je nakon razgovora izrazio punu podršku Rumuniji i poručio da je NATO spreman da brani „svaki pedalj savezničke teritorije“.

Prethodno je i vršilac dužnosti premijera Ilie Bolojan najavio mogućnost uvođenja sankcija ruskim diplomatama zbog incidenta.

Prema podacima rumunskog Ministarstva odbrane, od početka rata u Ukrajini ostaci dronova na teritoriji Rumunije pronađeni su čak 47 puta.

Poslednji incident dodatno je podigao tenzije između Bukurešta i Moskve, dok se unutar NATO-a sve češće govori o opasnosti od širenja sukoba van teritorije Ukrajine.

Za sada nema reakcije zvanične Moskve na odluku Rumunije da zatvori ruski konzulat i protera diplomatu.