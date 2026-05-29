Mađarska je obavestila NATO da će nastaviti da se uzdržava od isporuke oružja i vojne opreme Ukrajini, prema rečima novog mađarskog premijera Petera Mađara.

„Mađarska neće isporučivati nikakvo oružje ili vojnu opremu rusko-ukrajinskoj zoni sukoba“, rekao je on.

Peter Mađar je takođe izjavio da će „Mađarska ponovo biti pouzdan partner najjačeg vojnog i odbrambenog saveza na svetu“, misleći na NATO. Dodao je da „mađarske trupe odlično obavljaju posao kao deo mirovne misije NATO-a na Kosmetu“.

Mađarska vlada je ranije uvela zabranu uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Istovremeno, Mađar je obustavio proces povlačenja Budimpešte i Međunarodnog krivičnog suda (MKS).

Takođe je sugerisao da će zemlje EU nastaviti da kupuju gas od Rusije nakon završetka sukoba u Ukrajini. Kao razloge za to je naveo konkurentnost i geografski položaj.

