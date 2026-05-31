OVAN

POSAO: U fazi ste kreativnosti. Osmišljavate nove ideje koje treba da doprinesu povećanju obima posla. Problem je što u praksi nema nikakvih rezultata tako da odustajete od ideja.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni imate tajnu simpatiju. Prilično ste pasivni i ne pokazujete drugoj strani da vam se dopada. Srećom, druga strane je intuitivna i nazire vaša osećanja.

ZDRAVLJE: Imate probleme sa nervima. Neraspoloženi ste, napeti, neopušteni. Posao na poslu je jako stresan i upravo su problemi sa posla okidač ovakvog psihičkog stanja.

BIK

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Ona vas obaveštava o novim poslovim planovima i zadacima. Jako je zadovoljna vašim dosadašnjim učinkom.

LJUBAV: Vaše nezadovoljstvo vezom je na vrhuncu. Prekidate vezu apsolutno sigurni da ste uradili pravu stvar. Ne želite sa bivšim partnerom da ostanete ni u kakvom kontaktu.

ZDRAVLJE: Nemate nikakvih problema kada je zdravlje u pitanju. Jako ste odgovorni i trudite se da predupredite bilo kakve zdravstvene smetnje. U tome ste prilično uspešni.

BLIZANCI

POSAO: Fokusirani ste na nove poslovne planove, ali sve što radite radite u tajnosti. Ne želite da iko ukrade vaše ideje. Nadređena osoba je upoznate sa njima i podržava ih.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije najbolji. Prolazite kroz izazovan period. Imate utisak da neke stvari treba da se promene i prevaziđu u cilju poboljšanja odnosa.

ZDRAVLJE: Organizam je prilično jak. Uprkos tome, deluje da vi ne vodite računa o zdravlju. Disajni organi su prilično osetljivi. Pričuvajte ih, kao i bubrege.

RAK

POSAO: Ne prija vam situacija na poslu. Prisutno je jako puno teškoća. Neophodno je da donesete poslovne odluke, a pritom uopšte niste sigurni koja odluka je najbolja.

LJUBAV: Bračni partner i vi razmišljate o razvodu. Imate unutrašnji osećaj da je brak stigao do kraja. Problem je što nijedno od vas dvoje ne želi prvo da javno spomene tu mogućnost.

ZDRAVLJE: Bilo bi dobro da pripazite na ishranu. Jetra i želudac su naročito osetljivi. Ukoliko imate pesak ili kamenje u žučnoj kesi postoji mogućnost da ih hrana iziritira.

LAV

POSAO: Očekuje vas težak dan na poslu. Zbog prisustva ogromnog broja problema morate da donesete određene odluke koje se kolegama neće dopasti čega ste vi vrlo dobro svesni.

LJUBAV: Bračni partner ima probleme koje sam mora da reši. Verujete u njega i to mu i otvoreno pokazujete. Njegovo samopouzdanje nije tako jako kao vaša vera u njega.

ZDRAVLJE: Ne vodite računa o zdravlju čime ozbiljno štetite sebi . Glava je jako osetljiva, tako da se mogu pojaviti različiti simptomi: glavobolja, temperatura, problemi sa sinusima.

DEVICA

POSAO: Imate toliko poslovnih problema da ne znate koji prvo da počnete da rešavate. Dolazi do prekida poslovne saradnje zbog čega ste nezadovoljni. Očekuje vas priliv novca.

LJUBAV: Odgovara vam što se bivši partner ne javlja. Nadate se da će tako i ostati i da mu neće pasti na pamet da pokuša da obnovi vezu. Smatrate da je raskid bio pametna odluka.

ZDRAVLJE: Device su čuveni hipohonderi i uvek imaju ličnu apoteku pored sebe. Neobično je da sada ne vodite previše računa o zdravlju odnosno išta konkretno radite da ga unapredite.

VAGA

POSAO: Poslovna situacija je stabilna. Nema nikakvih teškoća i sve se odvija po planu. Generalno ste zadovoljni. Pristiže i novčani dobitak što vam popravlja raspoloženje.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je stabilan. Voljena osoba ima probleme na poslu, ali vi ne sumnjate da će ih uspešno savladati. Dajete mu do znanja da verujete u njega.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Potrebno je samo da nastavite da redovno održavate navike koje su doprinele tome da se dobro osećate. Prija vam masaža i opuštanje.

ŠKORPIJA

POSAO: Konačno donosite odluku o prekidu poslovne saradnje. Dugo ste čekali da se situaciju na poslu poboljša, ali do toga nije došlo. Smatrate da je ostavka pravo rešenje.

LJUBAV: Imate punu podršku partnera, kako emotivnu, tako i materijalnu. Bračni partner veruje da može da vam pomogne da nađete novi posao i angažuje se oko toga.

ZDRAVLJE: Kosti su generalno osetljive. Ukoliko ste vozač potreban je povećan oprez u saobraćaju, jer su moguće iznenadne nesreće zbog loših vremenskih prilika ili vaše nepažnje.

STRELAC

POSAO: Očekuje vas zanimljiva poslovna ponuda. Smatrate da je jako dobra i da vam pruža širi spektar mogućnosti u budućnosti. Prihvatate je jer vam omogućava da napredujete.

LJUBAV: Situacija u braku je prilično kritična. Komunikacija sa partnerom je svedena na minimum. Ono o čemu bi mogli konačno da porazgovarate je vezano za razvod.

ZDRAVLJE: Ne vodite računa o zdravlju. Oslanjate se na to kako se osećate, a osećate se dobro. Nesvesni ste da vam je imunitet loš i da vam malo fali da se razbolite.

JARAC

POSAO: Posla na poslu više nema i dolazi do zvaničnog prekida radnog odnosa. Neraspoloženi ste. Ipak ste tu proveli mnogo vremena i uložili puno svog truda i znanja.

LJUBAV: Bračni odnos prolazi kroz krizan period i vama je već muka od njega. Razmišljate da je konačno došlo vreme da otvoreno porazgovarate sa partnerom o prekidu braka.

ZDRAVLJE: Imunitet je slab. Postoji širi dijapazon mogućih zdravstvenih problema. Disajni organi su osetljivi, digestivni sistem, nervni sistem, pritisak je promenljiv...

VODOLIJA

POSAO: Uplašeni ste za posao i za budućnost. Jasno vam je da u sadašnjoj firmi nema perspektive, da posao stagnira i da nema čak ni nagoveštaja promena na bolje.

LJUBAV: Totalno ste nezainteresovani za emotivnu sferu. Izbegavate komunikaciju sa drugom polovinom. Neraspoloženi ste i najbolje vam je kada ste sami sa sobom.

ZDRAVLJE: Situacija ne poslu loše utiče na vaše zdravlje. Pod velikim ste stresom i to duži vremenski period. Imate utisak da je vaša celokupna egzistencija pod znakom pitanja.

RIBE

POSAO: Posao je stabilan. Saradnja sa inostranim partnerima se odlično odvija. Sa kolegama se intuitivno razumete. Problemi su prisutni jedino na polju finansija koje su ograničene.

LJUBAV: Emotivno ste jaki. Bračni partner prolazi kroz perod nezadovoljstva nevezanog za brak. Potrebno mu je da bude sam i da donese neke odluke. Vi čekate da njegova kriza prođe.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je zadovoljavajuće. Osećate se dobro. Imate odgovoran stav prema sebi i radite sve što je u vašoj moći da održite organizam u dobroj kondiciji.