Alo! je ranije pisao o podršci koju blokaderi uživaju iz susedne Hrvatske - u početku uz pomoć "blokadne kuharice", zatim putem medija i, svakako, u ljudstvu koje dolazi u Srbiju.

Juče smo u Kragujevcu dobili još jednu potvrdu, kada je sredovečni par u automobilu došao da provocira preko puta promotivnih štandova Srpske napredne stranke.

Oni su iz automobila izvadili majice sa natpisom "studenti pobeđuju", a kada su zatvorili poklopac gepeka, jasno su mogle da se vide zagrebačke registarske oznake.

Dakle, da rezimiramo - blokaderi su prešli 531 kilometar od Zagreba do Kragujevca po zadatku. Da li je sada sve jasno?