Građani Srbije od juče mogu na jednom mestu da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje nosilaca javnih funkcija putem nove platforme "Ko si, bre, ti", koja je zvanično počela sa radom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je interesovanje građana premašilo sva očekivanja, navodeći da je portal za samo 24 sata zabeležio čak 5,7 miliona klikova i 429 prijava.

- U prvih 24 sata do jutros u 9 sati ukupno 429 prijava. A nećete verovati koliko je klikova bilo – 5.700.000. To vam ne govori da je stvarnih pet miliona ljudi kliknulo, već da su bili veliki pokušaji rušenja platforme i da je nekome to mnogo zasmetalo. Ovo je jedan izuzetan mehanizam - rekao je Vučić tokom obilaska radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca.

Kako je naveo, upravo zahvaljujući prijavama građana saznao je za probleme za koje ranije nije znao.

- Nisam znao da postoji naselje Ravne u Prokuplju i da imaju dva kontejnera iz kojih se danima ne odnosi smeće. Danas ću da pozovem gradonačelnika Prokuplja. Ne znam ko je poslao prijavu, ali sam dobio i fotografiju - rekao je predsednik.

Prijave iz cele Srbije stižu nadležnim institucijama

Vučić je kao još jedan primer naveo problem iz Sremčice, gde se, prema prijavi građana, kanalizacija izliva u centru naselja, uprkos tome što su se stanovnici više puta obraćali nadležnima.

- Znam koga treba da pozovem da se taj problem reši. Ne mogu da rešim hiljadu stvari odjednom, ali govorim o onome što mogu - istakao je.

Među prijavama našli su se i problemi iz zdravstvenog sistema u Gornjem Milanovcu, od navoda o nezakonitom uvidu u medicinsku dokumentaciju do pohvala lekarima i primedbi na tretman pacijenata.

Prema njegovim rečima, sve prijave biće prosleđene resornim ministrima, koji će proveriti navode, angažovati inspekcije i preduzeti potrebne mere.

- Te podatke dobija nadležni ministar, proverava ih, šalje inspekciju, odlazi na lice mesta i pokušava da promeni ono što nije dobro - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da je cilj platforme da građani više ne budu prepušteni sami sebi kada se suoče sa problemima.

- Moja poruka je jednostavna – čujem vas, slušam vas i slušaću vas stalno. Zajedno ćemo rešavati probleme. Vi ste naša snaga i bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo - poručio je Vučić.

Građani koji žele da prijave problem mogu to da učine putem platforme "Ko si, bre, ti".