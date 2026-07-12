Turista Martin Beir je istraživao podvodnu pećinu kada je ugledao jedno od najređih morskih stvorenja na svetu.

“Nisam mogao da verujem svojim očima. Kvalitet snimka nije najbolji, ali je samo viđenje ove životinje izuzetno retko”, objasnio je ronilac.

On je tokom zarona primetio da se nešto kreće u daljini i shvatio da je reč o morskoj medvedici (Monachus).

“Držali smo razmak i posmatrali je dok je nestajala u plavetnilu”, objasnio je Martin.

Snimak je objavljen na Instagram stranici scuba martimorr

Inače, morska medvedica pripada rodu foka, a odrasle jedinke dostižu dužinu od 2,4 do 2,8 metara i mogu težiti više od 300 kilograma.

Hrani se prvenstveno ribom i drugim morskim organizmima, a najčešće boravi u nepristupačnim morskim pećinama, gde ženke donose na svet i podižu mladunce.

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) je 2023. godine promenila status ove vrste sa “ugrožena“ na “ranjiva“, jer se brojnost postepeno oporavlja zahvaljujući merama zaštite.

Ipak, vrsta je i dalje izložena ozbiljnim pretnjama, među kojima su uništavanje staništa, zaplitanje u ribarske mreže, uznemiravanje od strane ljudi, zagađenje mora i smanjenje dostupnosti plena.