Blokaderi i opozicija kao rogovi u vreći, izborni debakl se oseća u vazduhu, a za to okrivljuju jedni druge.

Jedni bi da se ovi drugi sklone i prestanu da postoje, što se ovim drugima nimalo ne sviđa, pa se svakodnevno otvaraju novi frontovi.

Voditeljka je upitala lidera Stranke slobode i pravde da li na predstojećim izborima treba da postoje samo dve liste.

"Razumete one koji misle da na ovim izborima treba da budu samo dve liste: jedna koja je studentska, i Srpska napredna stranka?" ​

"Ne razumem", odgovorio je Đilas.

"Da se na takav način ruši referendumska atmosfera u društvu...", uporna je bila voditeljka.

"Pa Vi ste me pitali da l' razumem, rekao sam - ne razumem. Za mene je demokratija postojanje više više opcija, više mogućnosti u svakoj situaciji. Mi smo više puta rekli da podržavamo studente, oni očigledno ne žele da rade sa nama, dobro, to je u redu", zaključio je Đilas.