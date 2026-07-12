Štimac kaže - Đilas ne može ni do cenzusa, a blokaderi se pitaju: koliko može Štimac?

-Koliko procenata podrške ima Štimac koji takođe predlaže studentima sve i svašta? Reklo bi se da je Štimac jedan od ključnih elemenata trenutnog studentskog protesta. Možda on misli da ima više od tri posto, kaže kroz smeh, ironično Marko Vidojković.

Kulačin kaže da ovde "svako daje sebi za pravo, svako je visoko moralan".

-Za koga navijamo u meču Štimac - Đilas? Navijamo za dobar boks, kaže Vidojković.

Blokader podvlači da su mu i Đilas i Štimac u ovom trenutku "katastrofa".

-Štimara luduje, zaneo se dečko, ovaj (Đilas) radi svoju agendu, muti vodu, pravi sranja! Čekaj da vidimo kakva je studentska lista. U ovom trenutku je to najveća nepoznanica, moramo da vidimo na šta to liči. Bojim se da se studentski pokret ne ugasi, kaže Vidojković.

Blokader je udario i na Mila Lompara rečima da je "zaista ogavan".

Kulačin i Vidojković su, uz obilje psovki o izvođačima blokaderskih radova, zaključili da je "odricanje u nečiju korist" besmisleno.