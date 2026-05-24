Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sinoć je bila u Pionirkom parku na skupu podrške predsedniku Aleksandru Vučiću. Tom prilikom osudila je napad blokadera na novinara Informera i govorila o "pumpanju hrvatskih medija".

Govoreći o blokaderskom skupu na Slaviji, Ana Brnabić je rekla:

- Imali su svoj skup, to je bio pravi, onako, predizborni skup. Došli su, okupili su se iz čitave Srbije, vidim da su dobili ogromnu podršku iz inostranstva. Neverovatno, najveća podrška iz Republike Hrvatske. Hrvatski mediji, vidim, pumpaju li, pumpaju. Tako N1 ne pumpa. N1 ne pumpa kako pumpa hrvatski "Index", tako da, mislim da je sve jasno. Apsolutno je sve svima jasno.

Ana Brnabić se zapitala da li smo na Slaviji čuli program, plan, ideju, a onda dala odgovor.

- Da li smo čuli nešto novo, nešto oko plana koji imaju? Nismo. Program? Nismo. Neku ideju? Nismo. Šta bi radili za Srbiju? Nismo. Ali dobro, samo neka sve bude mirno i to je to - zaključila je Ana Brnabić.