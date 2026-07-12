Mnogi se i danas sećaju čuvene Božen Žumbor, koja je plenila kako lepotom, tako i harizmom, a malo ko zna da njene milione nije imao ko da nasledi nakon njene smrti, te je sve pripalo majci koja je takođe, ubrzo preminula.

Naime, ona se usled bolesti lečila u Holandiji, međutim, situacija se nije pobošljavala, te se sve neslavno završilo.

Kada je reč o njenom nasledstvu, Božen Žumbor je bila vlasnica poznate linije kozmetičkih proizvoda. Kako nije imala naslednike, mnogi su se pitali kome je pripalo njeno bogatstvo, koje se, kako smo pisali, procenjivalo desetinama miliona.

-Za sada niko nema informacije o tome šta će se dalje dešavati sa kompanijom. Vest o smrti gospođe Božen nas je sve zatekla, još uvek ništa ne znamo, detaljnije informacije ćemo imati narednih dana - rekli su svojevremeno u kompaniji nakon što su saznali za tragediju.

Vile su se dugo održavale

Takođe, dve raskošne vile koje se nalaze u Beogradu i danas su mnogima atrakcija, a vreme preko 10 miliona evra.

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