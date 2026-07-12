

Devojka T.P. (20) koja je sinoć napadnuta i izbodena u parku kod Vukovog spomenika zadobila je teške telesne povrede i lekari se bore za njen život, saznaje Blic.

Devojka T.P. (20) je zadobila jezive ubodne rane, dva uboda u grudni koš i jedan u vrat, saznaje Blic.

Prema našim saznanjima intervenisala je ekipa Hitne pomoći koja je devojku prevezla na reanimaciju u Urgentni centar.

Ona se trenutno nalazi u šok sobi i intubirana je.

Podsetimo, pravi horor dogodio se večeras u Beogradu kada je napadnuta i izbodena devojka (20) u parku kod Vukovog spomenika.

Policija je večeras uhapsila napadača koji je izbo devojku.

Alo/Blic.rs

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