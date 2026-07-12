Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, uhapsili su danas u Beogradu u jednom ugostiteljskom objektu V. V. (51), državljanina Crne Gore i Srbije, za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica.

Kako je Kurir pisao, za Vukom Vulevićem je raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Krivičnog zakona Crne Gore.

Takođe, za njim je raspisana i poternica Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, zbog krivičnih dela za koja ga tereti crnogorsko pravosuđe, stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kao i izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz Krivičnog zakona Crne Gore.



Prilikom hapšenja kod njega su pronađena falsifikovana lična dokumenta izdata na Kosovu, zbog čega će protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

Policija je od V. V. oduzela dva mobilna telefona i o svemu obavestila Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

V.V. će biti priveden Posebnom odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu.

Alo/Kurir

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