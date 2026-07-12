Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i srpski narod iskazuju pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i da će to nastaviti da čine.

- Danas treba da pokažemo pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Ja to činim i ovog puta. I uvek ćemo da činimo. Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštovanje i uvek se duboko naklonimo žrtvama. To je naša obaveza, jer time pokazujemo da smo ljudi, a šta drugi rade, nek oni rade svoj posao - rekao je Vučić tokom obilaska radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca.

Govoreći o napadu kojem je bio izložen u Memorijalnom centru u Potočarima 2015. godine, Vučić je rekao da smatra da odgovorni nikada neće biti procesuirani.

- I nije meni tu problem samo u vlastima u Sarajevu koje to nikada nisu htele da otkriju. Nije mi problem ni u lažima koje su širili o tome kako je to sve organizovano iz Beograda. Mi znamo čak i imena ljudi koji su to činili. Neki od njih su mi se izvinili. Jedan mladić iz Tešnja poslao mi je pismo izvinjenja, a ja sam rekao: "Oprošteno je" - naveo je predsednik.

"Zamislite ozbiljnu državu koja to nije istražila"

Vučić je ocenio da činjenica da slučaj nije rasvetljen ni posle više od decenije predstavlja ozbiljan problem.

- Zamislite ozbiljnu državu koja to nije u stanju 11 godina da istraži. Zamislite šta bi stranci radili i kakve bi istrage zahtevali da se tako nešto dogodilo nekom drugom predsedniku ili premijeru. Nikada to pitanje čak nisu ni postavili. Nikada ih ništa nije interesovalo - rekao je Vučić.

Dodao je da smatra da je napad na njega bio dozvoljen samo zato što je predsednik Srbije.

- Sve što je dozvoljeno protiv Srba nije dozvoljeno ni protiv koga drugog. To je dozvoljeni linč - poručio je Vučić.

U Memorijalnom centru u Potočarima svake godine 11. jula obeležava se godišnjica zločina nad Bošnjacima u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Tanjug