Na zvaničnom Iks profilu "DUNP u blokadi", naime, objavljen je post u kome se decidno kaže da je u Srebrenici počinjen genocid.

Podsetimo, Edin Osmanović i Jusuf Arifović, obojica blokaderi sa DUNP, širili su laži o "genocidu" u Srebrenici.

Blokaderi DUNP tako su se pridružuli plejadi osvedočenih i okorelih antisrba koji tri decenije unazad propagiraju laž o događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine.

Sa druge strane, pojedini bošnjački istoričari poput Besima Spahića, poručuju da nema govora o genocidu.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici ocenili da se njome nanosi šteta ugledu Srbije i srpskog naroda, dok drugi smatraju da se njome ukazuje na individualnu, a ne kolektivnu odgovornost.