Pojedini korisnici penzionere nazivaju pogrdnim imenima, osporavaju im pravo da odlučuju na izborima i iznose poruke u kojima se priželjkuje njihov biološki nestanak.

Nakon stabilizacije javnih finansija usledila su povećanja penzija od 10,9 odsto, a potom i novo povećanje od 12,2 odsto, koje je već isplaćeno korisnicima.

Uz to, penzionerima su isplaćivane i jednokratne pomoći, što vlast predstavlja kao deo dugoročne politike poboljšanja njihovog životnog standarda.

Nakon objavljivanja rezultata istraživanja društvene mreže preplavili komentari u kojima se penzioneri nazivaju "stokom", "marvom", "rak-ranom Srbije" i "krivcima za sve".

Meta takvih poruka nisu političke partije niti predstavnici vlasti, već građani isključivo zbog svojih godina i pretpostavljenog političkog opredeljenja.

U najnovijem napadu na najstarije građane, jedan od blokadera piše da "penzioneri treba da uživaju u penziji, ali ne i da glasaju".

"Na mladima svet ostaje a penzioneri su kamen spoticanja", stoji u objavi.