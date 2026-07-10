Nakon objavljivanja istraživanja prema kojem više od 800.000 penzionera podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na društvenim mrežama pojavio se veliki broj uvredljivih komentara na račun najstarijih građana, piše 24sedam.

Kako navodi ovaj portal, pojedini korisnici penzionere nazivaju pogrdnim imenima, osporavaju im pravo da odlučuju na izborima i iznose poruke u kojima se priželjkuje njihov biološki nestanak.

Dok država povećava penzije...

Prema pisanju 24sedam, poslednjih godina država je kroz redovna povećanja penzija i jednokratne novčane pomoći pokušala da unapredi položaj najstarijih građana.

Nakon stabilizacije javnih finansija usledila su povećanja penzija od 10,9 odsto, a potom i novo povećanje od 12,2 odsto, koje je već isplaćeno korisnicima.

Uz to, penzionerima su isplaćivane i jednokratne pomoći, što vlast predstavlja kao deo dugoročne politike poboljšanja njihovog životnog standarda.

Od političkih razlika do govora mržnje

Portal navodi da su nakon objavljivanja rezultata istraživanja društvene mreže preplavili komentari u kojima se penzioneri nazivaju "stokom", "marvom", "rak-ranom Srbije" i "krivcima za sve".

U pojedinim objavama, kako prenosi 24sedam, autori poručuju da jedva čekaju da penzioneri "poumiru", dok drugi smatraju da starijim građanima treba ukinuti biračko pravo zbog njihovih godina.

Kako se navodi, meta takvih poruka nisu političke partije niti predstavnici vlasti, već građani isključivo zbog svojih godina i pretpostavljenog političkog opredeljenja.