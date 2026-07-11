Janković je, naime, poručio kako je Evropski parlament "mlati praznu slamu" u trenutku kada mu je voditelj postavio pitanje o različitim "strujama" unutar Unije.

- Je l' razumete ta dva koloseka i dve percepcije o Srbiji unutar Evropske unije? Da Evropska komisija kaže jedno, a da Evropski parlament ima neka potpuno drugačija zaključivanja? - glasilo je pitanje voditelja.

Usledio je Jankovićev odgovor.

- O Evropskoj uniji bismo mogli da razgovaramo posebno i to je čitava jedna ogromna tema... Ali kad se stvar uprosti, Evropska komisija je vlada i ona izvršava stvari, ona je izvršni organ, a Parlament bi trebalo da bude zakonodavni organ... Dakle, tu među njima postoji jedan odnos koji se zapravo zasniva na tome da je svima jako dobro. To su ogromne plate, ti ljudi žive kao velika gospoda i njima je tako važno da nešto tamo pričaju, a to je često mlaćenje prazne slame. Ne treba od toga previše očekivati - poručio je Janković o ervoparlamentarcima, pa samim tim i o Piculi.

Inače, Janković je tokom istog gostovanja napao i svoje pajtose iz opozicije da zbog privilegija ne žele da se povuku sa izbora.

-Opozicija, po mom uverenju, treba da se povuče od učešća na izborima, da podrži studente, kaže Janković.