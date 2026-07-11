Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu nakon obilaska završnih radova na modernizaciji opštinskog puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca.

Tom prilikom uputio je kratku, ali snažnu poruku građanima.

- Uvek sam beskrajno veseo kad uradimo novi put. Put znači život - poručio je Vučić.

Predsednik je tokom obilaska posetio i mobilnu ambulantu u selu, gde se upoznao sa načinom rada i uslugama koje se pružaju meštanima.

Investicija vredna više od 138 miliona dinara

Modernizovana deonica duga je ukupno 3.920 metara.

Od toga se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce – Gornje Sinkovce, dok se dodatnih 800 metara odnosi na krak prema Gornjem Trnjanu.

Investitor radova su Putevi Srbije, dok je izvođač kompanija Srbijaautoput d.o.o. Beograd.

Ukupna vrednost projekta iznosi 138.430.081 dinar.

Očekuje se da će nova saobraćajnica doprineti boljoj povezanosti sela, lakšem kretanju stanovništva i unapređenju uslova za svakodnevni život meštana.