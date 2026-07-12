Kiša pada u Beogradu od ranog jutra, a Siniša Mali na snimku objavljenom na zvaničnom instagram nalogu predsednika kaže:

"Dobro jutro svima, evo, setio se predsednik da obiđe Expo nedeljom ujutru, samo što poplava s neba, karakondžule padaju s neba, ali evo, on je rešio. Pa da čujemo predsedniče, šta ste rešili danas, zašto baš danas. Je l' moglo neko bolje vreme?", pitao je ministar.

"Mnogo si ti stručan, ne znaš ni šta su poplave, nego... Dobra kiša. Koliko god da sam nesrećan što nećemo mnogo moći da vidimo na Expu. I pretpostavljam da ova kiša pada, da počne da naliva klip kukuruza, to su odlične stvari, a za Expo, makar da vidimo one radnike koje rade unutrašnje radove, to je super stvar, i verujem da ćemo i danas moći da ih vidimo. U svakom slučaju, ljudi, Expo moramo da završimo do 1. decembra, ma koliko teško bilo, i popodne se plašim samo da idemo u Jadransku Lešnicu, tamo u Loznici, nadam se da će to da bude u redu. Ali bez rada, nema napretka, a odmor je za neki drugi dan", kaaže Vučić.

"Da. Bezveze bi bilo da se odmaramo", dodao je Mali.

"Često se odmaraš, Siniša. Ajde, nemoj ti o tome da govoriš, malo da vidimo. Ćao", zaključio je predsednik.