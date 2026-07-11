Fadila Mujić iz udruženja Majke Srebrenice svojevremeno je u jednom intervjuu govorila o napadu na srpsko selo Kravica na Božić 1993. godine, a njene izjave ponovo su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.

U snimku koji se poslednjih dana ponovo deli internetom, Mujićeva otvoreno govori o događajima tokom napada na Kravicu, kada su snage pod komandom Nasera Orića upale u selo dok su Srbi obeležavali najradosniji hrišćanski praznik.

Prema svedočenjima i podacima koji se godinama navode u vezi sa ovim zločinom, tokom napada ubijeni su brojni srpski civili, među kojima i četvorogodišnji Vladimir Gajić, koji se smatra najmlađom žrtvom masakra.

- Ulazimo u jednu kuću. Četnici sede, slave, krmetine kamara na stolu. Ko te pita što je krmetina, nisi je nikad jeo, ali ješćeš, sve ćeš jesti samo da preživiš..., ispričala je Mujićeva u intervjuu za federalne medije.

Njeno svedočenje mnogi su protumačili kao priznanje da je znala za napad i da je u njemu učestvovala.

Napad na Kravicu ostao je jedan od najtežih zločina nad Srbima u Podrinju tokom rata u BiH.

Toga dana kada je trebalo da Srbi obeleže najradosniji praznik – rođenje Isusa Hrista, celo selo je zavijeno u crno. Selo je opljačkano i zapaljeno je 688 srpskih kuća na širem području Kravice, oko 2.000 pomoćnih i 27 društvenih objekata.

Naser Orić i njegovi saborci su prilikom napada na Kravicu oskrnavili i zapalili pravoslavnu Crkvu svetih apostola Petra i Pavla a masakrirali pravoslavnog sveštenika i jednu ženu koja je tog jutra došla na molitvu. Svoj bolesni i bezumni čin, Orićevi vojnici su snimili kamerom. Prilikom napada su oštetili i izlomili gotovo sve ikone, a dragocenosti i novac namenjen crkvi pokrali i opljačkali. Oskrnavili su i zidne freske preko kojih su ispisali brojne pogrdne i vulgarne poruke. Crkva je gotovo u potpunosti spaljena i demolirana a sličnu sudbinu je doživelo i seosko groblje. Mnogobrojna imovina Srba iz Kravice koju su opljačkali orićevi vojnici, pronađena je u Srebrenici u julu 1995. godine po ulasku pripadnika srpske vojske u ovaj grad.

Ubice iz Kravice nikada nisu odgovarale za počinjene zločine, a mnogi učesnici masakra nad Srbima, kao i njihovi nadređeni, danas žive kao slobodni građani - vode razne organizacije, obavljaju visoke funkcije u Federaciji BiH, uživaju sve privilegije društva.